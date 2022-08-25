Дмитрий Рой, автор haqqin.az 14:44

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании министров обороны Шанхайской организации сотрудничества заявил, что замедление темпов наступления в ходе «российской специальной военной операции» – сознательное решение, обусловленное стремлением минимизировать жертвы среди гражданского населения Украины. Российские представители на площадке Шанхайской организации сотрудничества твердо решили закрепить за собой «майку лидеров» по нелепым заявлениям. Сначала там блистал Николай Патрушев, утверждавший, что Запад хочет уничтожить русский этнос – теперь эстафетную палочку у него принял российский министр обороны, объяснивший, почему Россия замедлила темп наступления в Украине.

Оказывается – исключительно из гуманитарных соображений, стремясь минимизировать жертвы среди гражданского населения. Слушавшие Шойгу только покачали головами, поскольку в это же время российские войска нанесли ракетный удар по железнодорожной станции Днепропетровской области. Погибли по меньшей мере 15 человек, еще около 50 получили ранения различной степени тяжести. Российские ракеты попадали прямо в пассажирские вагоны. Горели люди, горели составы… Если это стремление российских военных избежать жертв среди местного населения, то даже невозможно себе представить, если бы боевые действия Россия вела без этой цели. Выжженная земля – вот что грозит Украине, поскольку до заявления Сергея Шойгу именно так все и происходит. Опьяненная властью российская элита в Украине похмеляется кровью, оставляя после себя трупы и «лунные ландшафты». 5587 убитых украинцев, 7890 раненых – и конца этому не видно. Такая вот череда жестов доброй воли от подчиненных Сергею Шойгу военнослужащих российской армии. За пределами России мало кто знает, что на малой родине Сергея Шойгу возник его культ, который финансируется не только через структуры, связанные с Министерством обороны России, но и через Российское географическое общество, которое возглавляет сам Сергей Шойгу. Портрет российского министра обороны в обязательном порядке висит в кабинетах всех чиновников, во всех бюджетных организациях. Любое массовое мероприятие в Туве начинается с упоминания о нем. В Туве, самом депрессивном регионе России, где безработица и преступность в разы зашкаливает по сравнению с другими российскими территориями, усиленно насаждается идея о том, что Сергей Шойгу – ни много ни мало потомок и наследник монгольского полководца Субэдэя, соратника Чингисхана.

Существует и музей Сергея Шойгу, издаются книги, такие как «Сын Хур-Кужугета Сергек с темно-рыжим скакуном», в прототипе героя которой легко угадывается Сергей Кожугетович. Местные турбо-патриоты на полном серьезе распевают песню: «Когда Шойгу мать рожала – вся Америка дрожала». А возле его музея есть колодец со священной водой, которую каждый гость, поклонившись портрету Шойгу, висящему в широком позолоченном окладе, набирает с собой. Это Россия XXI века. От шока спасает лишь то, что как реинкарнация Субэдэя российский министра обороны выглядит весьма слабовато. Нет, со средневековой жестокостью у него все в порядке, а вот в военной теории, где был силен Субэдэй, Сергей Шойгу явно слабоват, если не сказать грубее. Российская «реинкарнация Субэдэя» выглядит откровенно беспомощной в военных вопросах. Иначе его знаменитого «замедление темпов наступления в ходе «российской специальной военной операции» попросту бы не прозвучало. Его слова о том, что «в ходе спецоперации мы строго соблюдаем нормы гуманитарного права. Удары наносятся высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины - пунктам управления, аэродромам, складам, укрепрайонам, объектам военно-промышленного комплекса. При этом делается все, чтобы избежать жертв среди мирных граждан. Безусловно, это замедляет темпы наступления, но мы идем на это сознательно» - вызывают гомерический хохот.