Армения потратит на альтернативную Лачинскому коридору дорогу около $21 млн
Армения выделит 8,5 млрд драмов (20,7 млн долларов США) на строительство альтернативной Лачинскому коридору дороги, сообщает правительство страны.
В пресс-службе Кабмина Армении заявили, что представленный Министерством территориального управления и инфраструктур проект одобрен правительством.
Напомним, что ранее Азербайджан сдал в эксплуатацию 22-километровый участок альтернативной дороги.
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