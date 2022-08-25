Белорусские самолеты переоборудовали под ядерное оружие

Белорусские самолеты типа «Су» были переоборудованы под несение ядерного оружия, сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко, отметив, что самолеты доработали в рамках договоренности с президентом России Владимиром Путиным.

«Они должны понимать, что никакие вертолеты, самолеты, если они пойдут на обострение, их не спасут. Мы когда-то с Путиным в Питере заявили, что переоборудуем и белорусские самолеты Су для того, чтобы они могли нести ядерное оружие. Вы что думаете, мы языком ляпаем? Все готово!», - рассказал Лукашенко, которого цитирует БелТА.

В разговоре с российским президентом Александр Лукашенко говорил, что Беларусь беспокоят тренировочные полеты самолетов США и НАТО, которые «готовятся нести ядерные боеголовки и ядерные заряды». На той же встрече в Санкт-Петербурге Владимир Путин пообещал в течение ближайших месяцев передать Минску комплексы «Искандер-М».