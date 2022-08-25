Россия выводит авиацию из Крыма?
Россия решила вывести из Крыма свою военную авиацию. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на секретный отчет НАТО от 22 августа.
"Россия, скорее всего, выведет свои военно-воздушные силы в Крыму, чтобы предотвратить дальнейшие атаки со стороны Украины", - говорится в сообщении. Утверждается, что уже из Крыма выведены шесть истребителей СУ-35С и четыре перехватчика МиГ-31БМ.
Согласно документу НАТО, в Бельбеке до сих пор дислоцируются около 32 российских истребителей. В основном СУ-27, но есть несколько современных СУ-35С и МиГ-31БМ.
Вместе с тем сообщается, что Россия увеличила в Крыму количество своих тактических ракет класса "земля-воздух", чтобы противостоять атакам со стороны Украины, например, беспилотников.