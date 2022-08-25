После перехода города Лачин, а также сел Забух и Сус под контроль Азербайджана, по поручению президента Ильхама Алиева туда вошли колонны «Азерэнержи», состоящие из специалистов, спецтехники и необходимого оборудования.

Цель состоит в том, чтобы в кратчайшие сроки восстановить электроснабжение в городе Лачин, селах Забух и Сус, в которых разрушена энергетическая инфраструктура.

«Совместно с саперами начаты работы по восстановлению энергетической инфраструктуры в городе Лачин и двух других населенных пунктах», - заявили в пресс-службе «Азерэнержи».