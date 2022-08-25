Россия сжигает непроданный газ на миллионы в день

Посол Германии в Великобритании сообщил BBC News, что Россия сжигает газ, потому что не может продавать его где-либо еще из-за санкций против Москвы.

Факел горит на заводе «Газпрома» по производству сжиженного природного газа «Портовая». Эксперты подсчитали, что «Газпром» ежедневно уничтожает 4,34 млн кубометров газа на $10 млн в день. За месяц «сжигается» около $300 млн.

Российская компания «Газпром» продолжает сжигать излишки добытого газа на $10 млн в день в начале трубопровода «Северный поток - 1», пишет BBC News.

Факельное сжигание - стандартный процесс уничтожения газовых отходов, которые не могут быть переработаны. Его также используют, если газ какое-то время не может быть доставлен потребителю.

«Более явного сигнала быть не может - Россия может хоть завтра снизить цены на энергоресурсы (в Европе - ред.). Это газ, который в противном случае можно было бы экспортировать по «Северному потоку - 1» или альтернативным маршрутам», - заявил Синдре Кнутссон из Rystad Energy.

Ранее СМИ сообщали, что с 17 июня на компрессорной станции «Портовая» российской нефтегазовой группы «Газпром» факел горит почти постоянно. Его видно даже в Финляндии.