Ильхам Алиев написал президенту Молдовы

«Отношения между Азербайджаном и Молдовой в 30-ю годовщину установления дипломатических отношений успешно развиваются. За прошедший период политический диалог между странами и сотрудничество в различных сферах расширились, а исторически сложившиеся контакты между народами активизировались». Об этом говорится в поздравительном письме президента Азербайджана Ильхама Алиева, направленном президенту Молдовы Майе Санду в связи с 30-летием установления дипломатических отношений между странами.

Глава государства выразил надежду, что традиционные дружественные связи между странами, взаимовыгодное сотрудничество и впредь будут укрепляться совместными усилиями в соответствии с интересами обоих народов.

«В этот праздничный день я желаю вам всего наилучшего, а дружественному народу Молдовы - постоянного мира и процветания», - написал Ильхам Алиев.