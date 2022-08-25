Лукашенко советует европейцам «напрягаться и работать»

Изобилия в Евросоюзе больше не будет, и европейцам надо «напрягаться и работать». Как передает БЕЛТА, об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

«Изобилия уже у них не будет. Не будет! Им теперь придется платить по счетам и на всю катушку», - убежден белорусский лидер, напомнив, что раньше Россия продавала Германии и другим в ЕС газ на 50% дешевле, чем могла бы, и, соответственно, ФРГ и другие страны процветали за счет этого.

Лукашенко считает, что в Европе «дурница закончилась. Более того, вложились прилично в эту украинскую авантюру. Пандемия, локдауны, разбрасывание с вертолета денег - это сейчас все вылазит». И потому, считает Лукашенко, «проблем много, и изобилия у них, действительно, больше не будет. Надо раздеваться, напрягаться и работать».

Лукашенко также считает, что в будущем мир станет другим: «Это мы увидим в ближайшие годы. Идет переформатирование мира». При этом он уверен, что будущее ЕС - только в сотрудничестве с Беларусью и Россией.