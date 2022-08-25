Террористы ПКК сдались властям Турции

С начала 2022 года 74 террориста ПКК добровольно сдались турецким военным, сообщает Anadolu со ссылкой на источники в МВД Турции.

Турция в ходе операций в стране и за ее пределами ликвидировала многих террористов и нескольких главарей Рабочей партии Курдистана. Это привело к расколу внутри структуры.

По этой причине некоторые члены группировки пытаются сдаться или выйти из нее. Дошло до того, что главари ПКК приказали казнить предателей и перебежчиков.

Стало известно о казни членов ПКК Четина Суера, Седата Суера и Фуата Балджака. Они занимались террористической деятельностью в сирийском районе Дерик. Их убили за то, что они хотели покинуть ряды организации и сдаться турецким военным.