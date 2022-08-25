В 21:00 в прямом эфире М.Григорян в беседе с азербайджанским журналистом Эйнуллой Фатуллаевым раскроет свое видение перспектив армяно-азербайджанского урегулирования. Последние дни августа обещают стать наиболее динамичными: после деоккупации Лачинского района 29 августа в Москве состоится встреча госкомиссий Азербайджана и Армении по делимитации границ, а спустя два дня президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян при посредничестве президента Евросоюза Шарля Мишеля продолжат обсуждение разработки окончательного мирного соглашения между двумя странами.

Какой видится перспектива строительства мира в Карабахе?

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