Марк Григорян в студии Эйнуллы Фатуллаева: «Договорятся ли Алиев с Пашиняном 31 августа?» Анонс: 27 августа, в 21:00, прямая трансляция
В субботу, 27 августа, гостем бакинской студии haqqin.az станет известный армянский и британский журналист, политический эксперт, директор Общественного радио Армении Марк Григорян.
В 21:00 в прямом эфире М.Григорян в беседе с азербайджанским журналистом Эйнуллой Фатуллаевым раскроет свое видение перспектив армяно-азербайджанского урегулирования. Последние дни августа обещают стать наиболее динамичными: после деоккупации Лачинского района 29 августа в Москве состоится встреча госкомиссий Азербайджана и Армении по делимитации границ, а спустя два дня президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян при посредничестве президента Евросоюза Шарля Мишеля продолжат обсуждение разработки окончательного мирного соглашения между двумя странами.
Какой видится перспектива строительства мира в Карабахе?
Не пропустите интересный эфир. 27 августа в 21:00 на Youtube-канале Эйнуллы Фатуллаева и на сайте haqqin.az.
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