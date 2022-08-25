«Оружие должно замолчать!» Немецкие левые призывают к переговорам с Россией

"Продолжение войны приведет лишь к новым смертям и разрушениям", - пишут авторы воззвания, которое озаглавлено "Оружие должно замолчать!", "Нам необходимо как можно скорее добиться прекращения огня как отправной точки для всеобъемлющих мирных переговоров", - добавляют они.

Левое крыло Социал-демократической партии Германии (СДПГ) призвало к прекращению огня в Украине и проведению мирных переговоров с Россией. Выдержки из обращения обнародовал в пятницу, 26 августа, германский еженедельник Der Spiegel, в распоряжении которого имеется текст этого документа.

По словам составителей послания, фундаментальное улучшение отношений с Россией возможно только в "постпутинскую эпоху". "Однако до тех пор - с учетом признания ненравящихся реалий - необходимо найти modus vivendi (способ существования) с российским правительством, который исключает дальнейшую военную эскалацию", - говорится в документе. В итоге "должно иметь место соглашение между Украиной и Россией", подчеркивается в воззвании.

По мнению левого крыла СДПГ, Европейский союз и входящие в его состав государства должны активизировать дипломатические усилия. В обращении подчеркивается, что следует активизировать обмены с рядом стран, "чтобы склонить их к посреднической роли между враждующими сторонами". Авторы прямо упоминают Китай, имеющий тесные связи с Москвой.

Авторы документа также предостерегают от поставок тяжелой военной техники Украине и говорят об опасности ядерной войны с Россией. Подписи под документом поставили некоторые депутаты Бундестага, Европарламента и представители федеральных земель Германии.

При этом, как отмечает Der Spiegel, в рядах социал-демократов есть и приверженцы усиления военной поддержки Украины. На минувшей неделе, к примеру, эксперт СДПГ по вопросам обороны Кристиан Клинк, а также два других депутата из рядов правящей коалиции в гостевой статье для Spiegel высказались за "значительное увеличение" поставок германских вооружений Киеву, в том числе за счет Бундесвера.