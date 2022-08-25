Мирзиёев отправил в отставку главу Каракалпакстана

«Мурат Камалов освобожден от должности председателя парламента Каракалпакстана». Об этом заявил пресс-секретарь президента Узбекистана Шавката Мирзиёева Шерзод Асадов.

В пятницу, 26 августа, на заседании парламента в Нукусе президент Узбекистана отметил, что, несмотря на все усилия и огромные средства, выделяемые Каракалпакстану, «остаются проблемы, негативно влияющие на настроение населения».

«К сожалению, некоторые руководители допускают ситуацию неэффективного расходования средств, направленных на обеспечение благосостояния нашего народа, неиспользования созданных возможностей», - сказал он.