Мирзиёев отправил в отставку главу Каракалпакстана
«Мурат Камалов освобожден от должности председателя парламента Каракалпакстана». Об этом заявил пресс-секретарь президента Узбекистана Шавката Мирзиёева Шерзод Асадов.
В пятницу, 26 августа, на заседании парламента в Нукусе президент Узбекистана отметил, что, несмотря на все усилия и огромные средства, выделяемые Каракалпакстану, «остаются проблемы, негативно влияющие на настроение населения».
«К сожалению, некоторые руководители допускают ситуацию неэффективного расходования средств, направленных на обеспечение благосостояния нашего народа, неиспользования созданных возможностей», - сказал он.
Затем в ходе заседания была рассмотрена кандидатура Аманбая Орынбаева, рекомендованного на должность председателя Жокаргы Кенеса (парламента Каракалпакстана).
Отметим, что ранее на заседании было рассмотрено обращение Мурата Камалова о приостановлении его полномочий и освобождении от занимаемой должности в связи с болезнью.
В конце июня в Каракалпакстане - автономии в составе Узбекистана - начались массовые протесты, в ходе их подавления погибли минимум 18 человек. Причиной стали поправки в Конституцию, которые лишали этот регион возможности проголосовать за свою независимость.