Попытки провалились: Сербия не может договориться с Косово

Сербия не может достичь соглашения с Косово. Об этом заявил президент страны Александр Вучич, пишет Anadolu.

Он провел переговоры в Белграде с заместителем помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэлем Эскобаром и спецпредставителем Евросоюза по Западным Балканам Мирославом Лайчаком.

«Достижение компромиссного решения по автомобильным номерам в Косово и Метохии и некоторым более крупным вопросам невозможно», - заявил сербский лидер в ходе беседы.

Однако Александр Вучич заверил западных чиновников, что Белград предпримет все необходимые шаги по «гарантированию будущего» сербов в Косово.