В администрации Путина усилили меры безопасности

В администрации президента РФ серьезно усилили меры контроля безопасности после убийства Дарьи Дугиной, дочери российского философа Александра Дугина, передает Baza.

После смерти Дугиной в АП начали проверять все въезжающие на территорию автомобили: их внимательно осматривают, проверяют днище и багажник, водителю приходится выходить из машины. Исключение не делается ни для кого, досмотр проходят в том числе машины руководства.

Распоряжение о необходимости ужесточить контроль отправили и в другие ведомства, утверждает издание.

Автомобиль с Дарьей Дугиной взорвался во время движения по подмосковной трассе поздно вечером 20 августа. Через полтора дня ФСБ объявила о раскрытии преступления, обвинив в убийстве украинские спецслужбы и гражданку Украины Наталью Вовк. Киевские власти неоднократно заявляли о своей непричастности. По словам украинского президента Владимира Зеленского, Вовк не была гражданкой Украины. «Это точно не наша ответственность», - сказал он.