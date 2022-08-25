Госдеп уверен: Украина «не будет завоевана»
Госдепартамент США выразил уверенность в том, что российским планам по завоеванию Украины не суждено сбыться. «Украина не была и не будет завоевана. Она останется суверенной и независимой, и по мере того, как эта война продолжается, мужество и сила украинских военных и народа становятся все более очевидными и все более выдающимися», – цитирует »Голос Америки» первого заместителя спикера бюро Госдепа по международным связям с общественностью Веданта Пателя.
Этими словами Патель прокомментировал факт увеличения президентом РФ Владимиром Путиным армии. Представитель Госдепа подчеркнул, что переговоры Киева и Москвы застопорились из-за того, что Россия продолжает вести войну.
«Украинцы сделают все возможное для защиты своих домов, своих семей, сограждан, своей страны, – сказал Патель. – Переговоры Украины с Россией застопорились не потому, что Украина отвернулась от дипломатии. Они застопорились потому, что Россия продолжает вести войну».
Представитель Госдепартамента отметил «непоколебимость» поддержки Украины со стороны США.