США: союз Ирана и России опасен

Военно-политический альянс Ирана и России может способствовать перелому в войне в Украине. Об этом предупреждает американская разведка, пишет The Washington Post.

Аналогичные предупреждения делал Белый дом еще в июле. Вашингтон опасается, что Россия начала использовать беспилотники иранского производства в Украине. Помимо этого, Тегеран предоставил Москве доступ к своим финансовым сетям, чтобы Россия могла обходить западные санкции и закупать все необходимое для военно-промышленного комплекса.

В связи с этим администрация президента США Джо Байдена ставит вопрос о необходимости возобновления ядерной сделки между Вашингтоном и Тегераном. По мнению властей, в случае снятия санкций с Ирана оборонное и финансово-экономическое сотрудничество Москвы и Тегерана упростится в разы. И это сотрудничество может привести к перелому ситуации в российско-украинской войне.