«Азеригаз» об обращениях семей шехидов и ветеранов Карабахской войны

«За 8 месяцев текущего года в производственное объединение «Азеригаз» поступило 807 обращений от семей шехидов, ветеранов и граждан с другими особыми статусами». Об этом заявил начальник отдела по связям с общественностью «Азеригаз» Эльданиз Велиев на встрече с представителями СМИ в рамках акции «Открытые двери».

Чиновник отметил, что 266 из этих обращений уже выполнено.

«Обращения были связаны с газификацией, заменой газовой линии или счетчика», - сказал он.