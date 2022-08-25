«Азеригаз» об обращениях семей шехидов и ветеранов Карабахской войны
«За 8 месяцев текущего года в производственное объединение «Азеригаз» поступило 807 обращений от семей шехидов, ветеранов и граждан с другими особыми статусами». Об этом заявил начальник отдела по связям с общественностью «Азеригаз» Эльданиз Велиев на встрече с представителями СМИ в рамках акции «Открытые двери».
Чиновник отметил, что 266 из этих обращений уже выполнено.
«Обращения были связаны с газификацией, заменой газовой линии или счетчика», - сказал он.
Э.Велиев также коснулся вопроса обеспечения работой представителей уязвимых групп. По его словам, «Азеригаз» всегда чутко относится к этому вопросу, и это является приоритетом структуры.
Участвовавший на встрече начальник отдела Службы аварийного вызова объединения Халида Шимшек, в свою очередь, сообщила, что в нынешнем году было зафиксировано снижение количества обращений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Данный факт она связала со строительными работами и просветительской работой, проводимыми «Азеригаз».