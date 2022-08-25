Украина обвинила Кадырова в «военных преступлениях». Ответ главы Чечни не заставил себя ждать

Украинская спецслужба заявляет, что в феврале-марте 2022 года Кадыров лично руководил разработкой и планированием отдельных военных операций чеченских подразделений Росгвардии, отдавал приказы, заслушивал отчеты и доклады их руководителей. Мартынов, по данным СБУ, 5 марта лично руководил захватом психоневрологического интерната в Бородянке Киевской области, когда были взяты в заложники почти 500 его пациентов и сотрудников. Межидов в конце февраля - начале марта командовал захватом и удержанием в заложниках почти 200 мирных жителей Гостомеля, рассказали в спецслужбе.

Следователи СБУ подозревают Кадырова в подготовке и развязывании агрессивной войны, совершении действий с целью изменения границ Украины, а также в оправдании военной агрессии РФ против Украины. Мартынов и Межидов обвиняются в нарушении законов и обычаев войны, жестоком обращении с военнопленными или гражданским населением.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале отреагировал на обвинение СБУ, заявив, что участвовал, участвует и будет участвовать в «специальной военной операции» в Украине. В ответ на обвинения в военных преступлениях он предложил предъявившей их украинской Службе безопасности определить место, куда ему явиться для разбирательства. «Господа эсбэушники, определите место, куда нам явиться. Мы с удовольствием приедем и разберемся, кто преступник, кто убийца, кто террорист», - заявил Кадыров.

Глава Чечни отметил, что Даниил Мартынов, которому СБУ предъявила обвинения, «у нас не работает». Он утверждает, что Мартынов - сотрудник МЧС. Глава Чечни также сказал, что он уже давно бы «забрал Киев»: «И Зеленский, и тому подобные были бы в подвалах уже на допросах… Благодари Путина за то, что нам не разрешает забрать Киев и спросить с тебя сполна, кавээнщик».