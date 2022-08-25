В Турции призвали отставить страх

Турецкие деловые круги могут игнорировать угрозы, поступающие от Министерства финансов Соединенных Штатов о введении санкций за сотрудничество с Россией. Об этом заявил глава Министерства финансов Турции Нуреддин Небати в своем Twitter-аккаунте.

«Бессмысленно, что письмо, направленное объединениям делового мира Турции, вызвало обеспокоенность в наших бизнес-кругах. Турция является одним из важнейших мировых политических и экономических центров. Наши деловые круги должны всегда ощущать рядом с собой силу своего государства», - написал Нуреддин Небати.

Напомним, 22 августа Министерство финансов США направило письмо турецкой бизнес-ассоциации TUSIAD, в котором предупредило о последствиях за сотрудничество с Россией.