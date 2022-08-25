Аскер Манафов, обозреватель haqqin.az 17:20

После развала СССР и обретения независимости во всех постсоветских республиках начался перестроечный процесс. Молодые республики стали переходить с плановой на рыночную модель экономики, и в большинстве случаев этот процесс протекал крайне болезненно, поскольку для перехода к капитализму было необходимо решить судьбу огромного народного хозяйства – ведь в СССР, как известно, не было частной собственности, и все имущество было условно общим. В России за решение этой проблемы взялась команда молодых реформаторов во главе с Егором Гайдаром и Анатолием Чубайсом, решившая выставить на приватизацию крупнейшие промышленные предприятия СССР. Но у теперь уже бывших советских людей не было денег, необходимых для участия в залоговых аукционах.

От автомобиля до жвачки «Младореформаторы» Гайдара и Чубайса выпустили в 1992 году приватизационные чеки – ценные бумаги, дававшие владельцам право участвовать в процессе приватизации. Каждый бесплатно розданный населению чек имел номинал в 10.000 неденоминированных рублей. Организаторы налоговых аукционов пришли к этой цифре следующим образом: все имущество, подлежавшее приватизации, было оценено и разделено на число граждан, которые должны были принять в ней участие. Однако обвальная инфляция очень скоро обесценила ваучеры. И если в начале реформы за один чек можно было приобрести автомобиль, то спустя некоторое время на него нельзя было купить даже жевательную резинку. В результате реформы Егора Гайдара с треском провалились, а все народное имущество СССР перешло в руки новоявленных олигархов из когорты «красного директората». По счастью, дальновидная политика Гейдара Алиева позволила стране избежать ошибки России и избрать более продуманную и социально справедливую модель экономической реформы. Изначально в Азербайджане также были выпущены приватизационные чеки, которые были розданы всем гражданам страны, родившимся до 1997 года. Но в отличие от России, азербайджанские приватизационные чеки не имели денежный номинал, а являлись государственными ценными бумагами, дающими право собственности на 65 процентов государственного имущества, подлежащего приватизации. При этом стоимость каждого чека составляла 1/32.000.000, а доля имущественного эквивалента определялась законом как доля, защищенная от инфляции. Помимо этого, право залога этих приватизационных акций в банках также гарантировалось законом. Другими словами, стоимость долей государственной собственности была изначально одинаковой для каждого из приватизационных чеков.

Выстрелят ли приватизационные чеки? Но с 2011 года действие этих поправок к закону было приостановлено. Многие эксперты и сегодня, спустя одиннадцать лет, считают этот шаг незаконным, а граждане, у которых остались приватизационные чеки, по-прежнему уверены, что их обращение будет восстановлено. И эта уверенность, судя по всему, имеет под собой реальную основу. Создание Азербайджанского инвестиционного холдинга, комплексные реформы, наблюдаемые по всей стране, а также официальные заявления о приватизации убыточных государственных предприятий действительно дают основание полагать, что приватизационные чеки еще «выстрелят». По этому вопросу к правительству неоднократно обращались депутаты Милли Меджлиса, представители интеллигенции, экономисты, общественные и политические деятели. Помимо этого, владельцы чеков создали инициативную группу и обратились к главе страны Ильхаму Алиеву с открытым письмом. В интервью азербайджанским СМИ Захид Орудж, председатель Комитета Милли Меджлиса по правам человека, а также председатель правления Центра социальных исследований заявил, что на фоне многочисленных обращений граждан вопрос о приватизационных чеках вернулся на повестку дня, в связи с чем соответствующие государственные структуры должны, по его мнению, дать гражданам более развернутые и внятные разъяснения.

«И в правовых, и в тактических вопросах, возможно, есть темы, которые нуждаются в правовой проработке на уровне Конституционного суда, - сказал, в частности, Захид Орудж. – Люди, которые обращаются с вопросами, приводят конкретные аргументы. Передача посредством приватизационных чеков 65 процентов богатств, созданных в стране в советское время, подтверждается словами, написанными на каждом из них – «Эти приватизационные чеки обеспечены государственной собственностью Азербайджанской Республики». Стоимость каждого ваучера одинакова, а одна акция состоит из 4 ваучеров. Доля имущественного эквивалента по настоящей статье определяется в законе как защищенная от инфляции доля имущественного эквивалента. Большинство людей утверждает, что по разным причинам они не могли участвовать в процессе приватизации и по-прежнему хранят эти ваучеры. Изъятые из обращения приватизационные ваучеры все еще считаются ценными бумагами потому, что решения по ним не были оформлены законодательным путем. А раз так, то необходимо предпринять конкретные меры либо в отношении лиц, у которых остались приватизационные чеки, либо в отношении имущества, в котором есть какая-либо доля при приватизации. Таким образом, на мой взгляд, в этом вопросе достаточно моментов, которые можно юридически оспорить». Депутат напомнил, что основной целью выдачи государством приватизационных ваучеров была защита прав граждан и создание равных возможностей для экономической среды путем обеспечения прозрачности процесса приватизации. Особое мнение Оруджа «В настоящее время государство реализует несколько этапов приватизации, - подчеркнул депутат. – Как в отчетный период, так и в ходе бюджетных обсуждений государству предлагают либо снизить свою роль в ряде сфер, либо сформировать систему совместного управления. Несколько дней назад в прессе появилась информация о том, что процесс приватизации чеков уже завершен. Что дает основание лицам, у которых остались приватизационные чеки, обратиться для защиты своих прав в Конституционный суд. Следует также учесть, что восстановление оборота приватизационных чеков, во-первых, может оказать положительное влияние на бизнес-среду и, во-вторых, будет воспринято в обществе как весьма позитивный шаг с точки зрения защиты прав граждан. Тем более что глава государства неизменно чувствителен к этому вопросу. Как представитель Центра социальных исследований могу лишь засвидетельствовать наличие многочисленных требований и призывов граждан. Считаю, что игнорировать тему приватизационных чеков нельзя. В ближайшее время мы можем внести в правительство соответствующие предложения, а также провести общественные прения на уровне других комитетов парламента».