Убили чеки, забыли о приватизации скандальный вопрос

Аскер Манафов, обозреватель haqqin.az

После развала СССР и обретения независимости во всех постсоветских республиках начался перестроечный процесс. Молодые республики стали переходить с плановой на рыночную модель экономики, и в большинстве случаев этот процесс протекал крайне болезненно, поскольку для перехода к капитализму было необходимо решить судьбу огромного народного хозяйства  ведь в СССР, как известно, не было частной собственности, и все имущество было условно общим.

В России за решение этой проблемы взялась команда молодых реформаторов во главе с Егором Гайдаром и Анатолием Чубайсом, решившая выставить на приватизацию крупнейшие промышленные предприятия СССР. Но у теперь уже бывших советских людей не было денег, необходимых для участия в залоговых аукционах.

Пройдет время и чеки превратятся в жвачки, после чего страна воскликнет: «Во всем виноват Чубайс!»

От автомобиля до жвачки

«Младореформаторы» Гайдара и Чубайса выпустили в 1992 году приватизационные чеки – ценные бумаги, дававшие владельцам право участвовать в процессе приватизации. Каждый бесплатно розданный населению чек имел номинал в 10.000 неденоминированных рублей. Организаторы налоговых аукционов пришли к этой цифре следующим образом: все имущество, подлежавшее приватизации, было оценено и разделено на число граждан, которые должны были принять в ней участие. Однако обвальная инфляция очень скоро обесценила ваучеры. И если в начале реформы за один чек можно было приобрести автомобиль, то спустя некоторое время на него нельзя было купить даже жевательную резинку.

В результате реформы Егора Гайдара с треском провалились, а все народное имущество СССР перешло в руки новоявленных олигархов из когорты «красного директората».

По счастью, дальновидная политика Гейдара Алиева позволила стране избежать ошибки России и избрать более продуманную и социально справедливую модель экономической реформы.

Изначально в Азербайджане также были выпущены приватизационные чеки, которые были розданы всем гражданам страны, родившимся до 1997 года. Но в отличие от России, азербайджанские приватизационные чеки не имели денежный номинал, а являлись государственными ценными бумагами, дающими право собственности на 65 процентов государственного имущества, подлежащего приватизации. При этом стоимость каждого чека составляла 1/32.000.000, а доля имущественного эквивалента определялась законом как доля, защищенная от инфляции. Помимо этого, право залога этих приватизационных акций в банках также гарантировалось законом. Другими словами, стоимость долей государственной собственности была изначально одинаковой для каждого из приватизационных чеков.

И Азербайджан выпустил чеки, но пошел по другому пути

Выстрелят ли приватизационные чеки?

Но с 2011 года действие этих поправок к закону было приостановлено. Многие эксперты и сегодня, спустя одиннадцать лет, считают этот шаг незаконным, а граждане, у которых остались приватизационные чеки, по-прежнему уверены, что их обращение будет восстановлено.

И эта уверенность, судя по всему, имеет под собой реальную основу.

Создание Азербайджанского инвестиционного холдинга, комплексные реформы, наблюдаемые по всей стране, а также официальные заявления о приватизации убыточных государственных предприятий действительно дают основание полагать, что приватизационные чеки еще «выстрелят». По этому вопросу к правительству неоднократно обращались депутаты Милли Меджлиса, представители интеллигенции, экономисты, общественные и политические деятели.

Помимо этого, владельцы чеков создали инициативную группу и обратились к главе страны Ильхаму Алиеву с открытым письмом.

В интервью азербайджанским СМИ  Захид Орудж, председатель Комитета Милли Меджлиса по правам человека, а также председатель правления Центра социальных исследований заявил, что на фоне многочисленных обращений граждан вопрос о приватизационных чеках вернулся на повестку дня, в связи с чем соответствующие государственные структуры должны, по его мнению, дать гражданам более развернутые и внятные разъяснения.

Захид Орудж призвал граждан защитить свои конституционные права

«И в правовых, и в тактических вопросах, возможно, есть темы, которые нуждаются в правовой проработке на уровне Конституционного суда, - сказал, в частности, Захид Орудж.  Люди, которые обращаются с вопросами, приводят конкретные аргументы. Передача посредством приватизационных чеков 65 процентов богатств, созданных в стране в советское время, подтверждается словами, написанными на каждом из них – «Эти приватизационные чеки обеспечены государственной собственностью Азербайджанской Республики». Стоимость каждого ваучера одинакова, а одна акция состоит из 4 ваучеров. Доля имущественного эквивалента по настоящей статье определяется в законе как защищенная от инфляции доля имущественного эквивалента. Большинство людей утверждает, что по разным причинам они не могли участвовать в процессе приватизации и по-прежнему хранят эти ваучеры. Изъятые из обращения приватизационные ваучеры все еще считаются ценными бумагами потому, что решения по ним не были оформлены законодательным путем. А раз так, то необходимо предпринять конкретные меры либо в отношении лиц, у которых остались приватизационные чеки, либо в отношении имущества, в котором есть какая-либо доля при приватизации. Таким образом, на мой взгляд, в этом вопросе достаточно моментов, которые можно юридически оспорить».

Депутат напомнил, что основной целью выдачи государством приватизационных ваучеров была защита прав граждан и создание равных возможностей для экономической среды путем обеспечения прозрачности процесса приватизации.

Особое мнение Оруджа

«В настоящее время государство реализует несколько этапов приватизации, - подчеркнул депутат.  Как в отчетный период, так и в ходе бюджетных обсуждений государству предлагают либо снизить свою роль в ряде сфер, либо сформировать систему совместного управления. Несколько дней назад в прессе появилась информация о том, что процесс приватизации чеков уже завершен. Что дает основание лицам, у которых остались приватизационные чеки, обратиться для защиты своих прав в Конституционный суд. Следует также учесть, что восстановление оборота приватизационных чеков, во-первых, может оказать положительное влияние на бизнес-среду и, во-вторых, будет воспринято в обществе как весьма позитивный шаг с точки зрения защиты прав граждан. Тем более что глава государства неизменно чувствителен к этому вопросу. Как представитель Центра социальных исследований могу лишь засвидетельствовать наличие многочисленных требований и призывов граждан. Считаю, что игнорировать тему приватизационных чеков нельзя. В ближайшее время мы можем внести в правительство соответствующие предложения, а также провести общественные прения на уровне других комитетов парламента».

Хотя есть и другое мнение: «Закон о приватизации» вдохнет в чеки жизнь

Особое мнение Йолчиева

Мубариз Йолчиев, доцент юридического факультета Бакинского государственного университета и член Коллегии адвокатов, также не согласен с утверждениями о том, что приватизационные чеки являются ничего не значащим клочком бумаги.

«Мы считаем, что подобный подход далек от правового обоснования. В законодательстве четко указано, что государственные приватизационные чеки являются ценными бумагами. В п. 4 п. 3 первой Государственной программы указано, что «государственная приватизационная доля - безымянная, денежной оценки (заявителю): в бумажной форме, состоит из 4 (четырех) чеков». Кроме того, принимая во внимание «теорию создания», «теорию контрактов», «теорию контрактов, поддерживаемых принципом доверия к внешнему виду», являющихся базисными международными положениями о ценных бумагах, можно сказать, что государственные приватизационные чеки соответствует обязательным условиям для того, чтобы считаться ценными бумагами», - отметил юрист.

По словам Йолчиева, утверждения о том, что документ, являвшийся ценной бумагой, перестает быть таковым, противоречит не только Конституции, но и законодательным актам Азербайджана, а также международным документам по правам человека.

«Принимая во внимание требования нашей Конституции, а также законов и международных документов по правам человека, можно сказать, что государственные приватизационные чеки, номинальная стоимость которых является материальным эквивалентом, защищенным от воздействия инфляции, и сегодня являются самыми дорогими ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ! - подчеркнул Мубариз Йолчиев.  Исходя из этого, считаем, что в новом законе о приватизации государственные приватизационные чеки должны быть либо возвращены в обращение в качестве средства обращения (платежа), либо приватизация средних и крупных предприятий после компенсации гражданам в размере защищенной от инфляции стоимости имущества должна быть продолжена. Это требование нашей Конституции, законов и международных документов по правам человека в отношении прав собственности».

По словам Йолчиева, юридические факты, записанные в Конституции, а также законы о приватизации, подписанные общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, являются аксиомой и основаны на международном праве.

«Все должны знать, что приватизационные чеки выдавались гражданам для получения их доли наследственного имущества, гарантированного государством на основании Конституции и законов. Известно, что государство и исполнительная власть – понятия разные. То есть ни один нормативный правовой акт исполнительной власти не может лишить права собственности, которое является основным правом гражданина. Советую тем, кто говорит, что государственные приватизационные чеки  это «обычная бумажка, утратившая значение», подходить к данному вопросу на правовом уровне с объективными научными основаниями», - сказал Йолчиев.

Юрист призвал граждан Азербайджана не продавать свои приватизационные чеки.

«Согласно Указу президента Ильхама Алиева от 22 июля 2022 года, новый Закон о приватизации будет принят не позднее 2023 года, в канун 100-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева. Мы, граждане демократического и правового государства, должны доверять Конституции, законам, политике исторической социальной справедливости и принципам Гейдара Алиева, достойным продолжателем которого является президент Ильхам Алиев. В этом смысле могу со стопроцентной уверенностью утверждать, что господин президент уже дал поручение юристам и экспертам подготовить новый законопроект о приватизационных чеках», - подчеркнул Йолчиев.