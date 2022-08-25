Мехрибан Алиева на открытии школы и детского сада в Баку фото
В пятницу, 26 августа, первый вице-президент Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева приняла участие в открытии нового здания полной средней школы № 334 в поселке Бина Хазарского района столицы, передает Азертадж.
В ходе церемонии открытия исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алекперов проинформировал Мехрибан Алиеву об условиях, созданных в новом здании школы.
Мехрибан Алиева также приняла участие в открытии здания яслей-детского сада № 277, реконструированного по инициативе Фонда Гейдара Алиева в поселке Гарачухур Сураханского района. Первый вице-президент ознакомилась с условиями, созданными в детском саду.