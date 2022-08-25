Меджлис Məcməüş-Şüəra, оживляющий традиции собрания поэзии и искусства, снова в деревне Рамана.

Впервые данное мероприятие было проведено в ХIX веке, а именно в 1880 году. С тех пор в нем участвовали такие личности, как Алиага Вахид, Мяшяди Азяр, Абдулхалыг Юсифи и др.

25 августа Məcməüş-Şüəra был проведен в деревне Рамана, где гостями стали Эюб Ягубов и Гаджи Сейяр. Были процитированы произведения Низами Гянджеви, Мухаммеда Хади, Алиага Вахида и других великих поэтов и гязяльханов своего времени.

В будущем меджлис Məcməüş-Şüəra планируется проводить на постоянной основе, подчеркивая важность развития отечественной поэзии.