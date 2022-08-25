Соломоновы Острова взбунтовались против США

Соломоновы Острова не пропустили в свой порт корабль береговой охраны США, сообщает Stars and Stripes.

Представитель береговой охраны в Гонолулу лейтенант Кристин Кам уточнила, что правительство островного государства не ответило на запрос американского правительства о предоставлении дипломатического разрешения судну для дозаправки и обеспечения продовольствием в Хониаре.

По ее словам, американское судно было перенаправлено в Папуа-Новую Гвинею.

Кам добавила, что Государственный департамент США контактирует с властями Соломоновых Островов и ожидает, что они внесут ясность в ситуацию.