Экс-президенту Киргизии запретили выехать в Москву

Служба исполнения наказаний отказала бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву в разрешении пройти лечение в Москве. Об этом сообщил адвокат Замир Жоошев.

В Государственной службе исполнения наказаний Киргизии заявили, что у Атамбаева нет правовых оснований для выезда на лечение в Россию.

«Состояние здоровья Атамбаева относительно удовлетворительное, он получает лечение в медчасти ИК-27», — отметили в ведомстве. Известно, что у бывшего главы государства раньше были проблемы с пищеводом и спиной.

Атамбаев был президентом Киргизии с 2011 по 2017 год. Его лишили президентской неприкосновенности в июне 2019 года и задержали по делу о коррупции. После этого Атамбаева ненадолго освободили в октябре 2020 года по требованию протестующих в Бишкеке, но уже спустя несколько дней снова задержали.