Гурбан Гурбанов о соперниках в Лиге Европы: Будет интересно

«Мы попали в группу с амбициозными клубами, - говорит Гурбан Гурбанов. – У каждой команды будут большие шансы. «Фрайбург» и «Нант» играют в чемпионатах топ-5, а «Олимпиакос» всегда играет на высоком уровне. Будем изучать соперников и постараемся правильно подготовиться против каждого из них.

Должны по максимуму использовать наши шансы добиться наилучших результатов. Нас ждут интересные матчи против интересных соперников, у каждого из которых свой стиль игры. Сделаем все, чтобы показать хороший футбол».