Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 18:39

Сегодня, 26 августа, в Азербайджане произошло знаковое событие: с возвращением Лачина окончательно восстановлен государственный суверенитет над территориями вокруг упраздненной НКАО. Хотя Шуша, село Дашалты, Гадрут и часть Ходжавендского района, вошедшие в зону контроля Азербайджана по итогам второй карабахской войны, в советский период являлись частью советского автономного субъекта. Исключая вопрос восстановления транзитно-коммуникационных связей Азербайджана с Нахчыванским эксклавом, Московское соглашение о прекращении военных действий от 2020 года можно считать полностью реализованным и завершенным.

Деоккупация райцентра Лачина обеспечит еще одно жизненно важное условие реинтеграции Карабахского региона. Оккупационная администрация полностью уничтожила инфраструктуру в так называемой буферной зоне – низменном Карабахе, но всячески способствовала развитию инфраструктуры Лачинского района. Таким образом, с завтрашнего дня азербайджанские власти начнут процесс заселения освобожденного района. Большая часть коренных жителей Лачина, сел Забух и Сус, изгнанная в мае 1992 года, и их потомки жаждут возвращения на родину. Если переселение азербайджанских беженцев в низменный Карабах затянется на годы, а то и на десятилетия, то Лачинский район будет заселен в самые кратчайшие сроки. Армения ни при каких обстоятельствах не рассматривала вероятность деоккупации стратегически значимого Лачинского района, соединяющего нагорную часть Карабаха, в том числе и Шушу, с Арменией. Лачин собирались поглотить вместе с бывшей НКАО. По большому счету за годы оккупации армянам удалось отождествить Лачин с так называемым «коридором жизни», который приобрел политическую значимость в армянском вопросе на Кавказе. Армения могла уступить Лачин вместе с коридором лишь в случае разгромного военно-политического поражения, что и произошло в ноябре 2020 года. Увы, но стратегическую значимость Лачина и исходящего коридора разрозненные азербайджанские политические силы осознали лишь после бездарной сдачи района в мае 1992 года. Увлеченные стихийной и позорной борьбой за власть в Баку, национал-демократы вывели из осадного Лачина остатки контролируемой ими моторизованной пехоты, чтобы бросить в бои с элитными подразделениями пророссийского президента Аяза Муталибова. Однако позорный побег первого президента спас страну от унизительной братоубийственной войны.

15 мая 1992 года власть перешла в руки оппозиционного Народного Фронта, который пошел на президента штыками во имя спасения брошенного ими же Лачина. Казалось, дело было сделано, и стоило вернуть войска обратно на защиту осадного, изнывающего от беспощадного армянского наступления города. Как бы не так, опьяненная неожиданным успехом черносотенная толпа под воздействием эйфории предавалась политическому экстазу на главной площади страны. Карабах и Лачин были брошены и забыты… В руках победителей оказалась сулящая власть сама столица. И, справедливости ради признаем, что гласом вопиющего в мятежной пустыне стали отчаянные призывы тогдашнего министра обороны Рагима Казиева, попытавшегося отрезвить мнимых победителей: «Что вы творите? Лачин в опасности!». Бесноватая площадь смотрела на Казиева как на сумасбродного нарушителя благоденствия: «Победила революция! Какой Лачин?!» Лачин пал буквально спустя несколько дней. Без боя. Без жертв. Без кровопролития. Жители района спешно собрали в грузовики доставшиеся в наследство от предков дорогие ковры, приданое и скот, и взяли путь на Баку. Вереница новейших танков гордо покидала Лачин. Солдаты даже не обернулись назад. Все спешили в Баку в страхе опоздать на праздник революции и нового перераспределения национального богатства… Что осталось в памяти после сдачи Лачина? Плач одинокого журналиста Чингиза Мустафаева, которого героическая смерть спасла от серых и скучных будней предстоящих десятилетий…

Отрезвление наступило гораздо позже. Ведь войну и армянскую интервенцию никто не отменял. Враг с ехидной улыбкой, коварно и не спеша захватывал село за селом, райцентр за райцентром. Лишь спустя несколько месяцев новая власть осознала последствия чудовищной ошибки – механической сдачи Лачина. Армянские сепаратисты получили непосредственную связь с экспансионистской Арменией, наладив беспрепятственную поставку вооружения, провианта, боевой техники. Дело было сделано… Спустя месяцы, в начале октября, в период успешного контрнаступления азербайджанские войска были очень близки к освобождению коридора, но активная поддержка Армении со стороны России, а также промахи бездарного военного командования привели к краху запланированной войсковой операции. И после подписания Бишкекского перемирия вопрос Лачинского коридора был на долгие десятилетия снят с повестки дня армяно-азербайджанского урегулирования. До Лачина было очень далеко!.. Освобождение Лачина – невероятный и невообразимый политический успех. Президенту-освободителю удалось бескровно и без единого выстрела вернуть наиболее стратегически значимый район в Карабахе. Без Шуши и Лачина, зажатый в кольцо дышащий на ладан армянский сепаратизм обречен на верную и закономерную погибель.