Впечатляет скорость, с которой корейцы поменяли свои семейные привычки, это произошло буквально на памяти пары-тройки поколений. В 1960 году среднее число детей на женщину в детородном возрасте составляло 6,1. В начале 70-х цифра упала до четырех, к 1990-му составила уже 1,6. Меньше одного ребенка на женщину уровень упал в 2018 году. Нынешний показатель в 0,81 меньше прошлогоднего в 0,84.

В среднем в корейской семье сейчас насчитывается 0,81 ребенка, в то время как в развитых странах мира этот показатель составляет 1,6, а для простого воспроизводства населения на том же уровне, без приезжих, требуется 2,1.

Правительство Южной Кореи опубликовало грустные и тревожные данные: рождаемость в стране, которая находится в самом низу глобального списка по этому показателю, еще больше упала. В связи с этим Южной Корее уже в обозримом будущем грозят большие социальные и экономические проблемы.

При том, что рождаемость неуклонно снижается, растет число корейцев старше 65 лет. При нынешнем уровне ожидаемой продолжительности жизни в 83,7 года, с 2010 года по 2022-й их количество выросло с 10,8% до 17,5%. При сохранении нынешних трендов старики старше 65 лет составят 30% жителей в 2036 году и 40% к 2051 году.

Проблема не только и не столько в том, что население Южной Кореи будет неуклонно сокращаться. А оно сократится, если так пойдет, с нынешних 52 миллионов до 36,64 миллиона в 2060 году и до 15,63 в 2100 году. Вопрос: кто будет поддерживать растущее число стариков и обеспечивать работу экономики?

Количество корейцев в работоспособном возрасте до 2050 года упадет с нынешних 37,38 млн до 24,19 млн. Работники в самом лучшем возрасте с 25 до 49 лет будут составлять 23% населения вместо нынешних 36,8%.

Причины, по которым корейцы отказываются создавать семьи и рожать детей, преимущественно экономические. Воспитание и образование ребенка оборачиваются серьезными расходами. При этом в Южной Корее очень высокие цены на жилье и жесткая конкуренция за рабочие места. Женщины нередко жертвуют возможностью стать матерью, чтобы не потерять работу и не испортить карьеру.

Власти подумывают прибегнуть к непопулярной, но, кажется, неизбежной мере: сейчас возраст выхода на пенсию чаще всего составляет 60 лет, и его намерены увеличить.

Обычна практика развитых стран, когда нехватку рабочих рук решают за счет иностранцев. Но Южная Корея в этом отношении весьма консервативна. Согласно результатам исследования, проведенного в 2020 году, поддержка идеи южнокорейского общества как мультикультурного не только не растет, она падает: с более 60% в 2010 году до 44% в 2020-м, причем, за этнически однородную Корею выступает все больше молодежи.

Южная Корея сделала потрясающий экономический рывок именно тогда, когда в стране было много молодых рабочих рук. Поддерживать нынешний высокий уровень развития при сложившихся темпах уменьшения и старения общества не получится. Задача пока не нашла решения.