В Афганистане запретили биткоины

Центральный банк Афганистана ввел общенациональный запрет на криптовалюты в этом месяце. А режим талибов арестовал нескольких дилеров, которые нарушили приказ прекратить торговлю цифровыми токенами, по словам высокопоставленного полицейского чиновника. Об этом сообщает Bloomberg.

«Репрессии начались после того, как некоторые афганцы обратились к криптовалютам, чтобы сохранить свое богатство и держать его вне досягаемости талибов. Криптовалюта стала популярным способом перевода денег в страну и из нее, которая отключена от мировой банковской системы из-за санкций, наложенных на группировку боевиков», — отмечается в статье.

Глава отдела уголовных расследований полицейского управления в Герате Сайед Шах Саадаат сообщил агентству, что «Центральный банк отдал нам приказ запретить всем менялам, частным лицам и бизнесменам торговать мошенническими цифровыми валютами, такими как то, что обычно называют биткоином».

Саадаат сказал, что 13 человек были арестованы. Большинство из них были освобождены под залог.

«В то время как в Герате, третьем по величине городе Афганистана и центре торговли цифровыми токенами, было закрыто более 20 предприятий, связанных с криптовалютами. Четыре из шести крипто-брокерских контор в Афганистане расположены в городе, примерно в 75 милях (121 километре) от иранской границы», — уточнил Bloomberg.