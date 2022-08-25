33 миллиона пакистанцев пострадали от наводнений

По меньшей мере 33 миллиона человек, или около 15% всего населения страны, пострадали от наводнений в Пакистане. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителей местных властей.

По данным Национального управления по борьбе со стихийными бедствиями, с середины июня в Пакистане в результате сильных дождей и наводнений погибли 937 человек, включая 326 детей.

Пакистанский министр по вопросам изменения климата Шерри Рехман назвала наводнения «беспрецедентными» и «самой страшной гуманитарной катастрофой десятилетия». По ее словам, страна «переживает уже восьмой сезон дождей, в то время как обычно бывает только три-четыре сезона».

В стране ощущается острая нехватка убежищ и стремительно растет число бездомных, а сами наводнения стали на данный момент приоритетным направлением деятельности государства, которое также призывает соседние страны оказать помощь, так как собственных ресурсов Пакистану уже не хватает.