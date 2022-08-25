В Бардинском районе произошло групповое изнасилование 15-летней девочки. Насильники сняли произошедшее на видео и распространили среди жителей села, вызвав массовые протесты.

Сотрудники управления полиции установили личности четырех человек, совершивших изнасилование подростка.

По факту возбуждено уголовное дело по ст. 152.1 (вступление в половую связь с лицом, не достигшим 16 лет, или другие действия сексуального характера) УК Азербайджана, идет следствие.

Инцидент произошел в селе Кеталпараг, жители которого потребовали от родственников насильников незамедлительно покинуть село.

Сообщается, что возмущенные жители атаковали магазин, принадлежащий отцу одного из насильников.

Семью жертвы посетил глава ИВ района Видади Исаев и сотрудники полиции. Продолжается расследование.