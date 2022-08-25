МИД Азербайджана соболезнует Пакистану

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Пакистану в связи с многочисленными жертвами в результате наводнений в этой стране.

«Глубоко опечалены известиями о наводнениях в братском Пакистане. Выражаем глубочайшие соболезнования семьям погибших и желаем исцеления всем пострадавшим. Выражаем солидарность с народом и правительством братской Исламской Республики Пакистан», — говорится в публикации в Twitter внешнеполитического ведомства.