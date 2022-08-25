Литва закупит для Украины десятки дронов-камикадзе

Литва приобретет для Украины 37 дронов-камикадзе польского производства для эффективной борьбы против российских оккупантов. Об этом написал в Twitter министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

«Часть средств, собранных Legion Of Boom (1 000 000 евро), будет передана литовскому Министерству национальной обороны и будет использована для покупки 37 дронов-камикадзе в Польше, а затем отправлены Украине», — говорится в сообщении.