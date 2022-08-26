В России заявили об опасности HIMARS

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые Соединенные Штаты передали украинской армии, в данный момент не несут существенной угрозы для российской территории, но все зависит от дальности ракет. Об этом он рассказал французскому телеканалу LCI.

«HIMARS, безусловно, пока не представляют такой существенной угрозы», — сказал он.

При этом Медведев отметил, что эти РСЗО и некоторые другие способны стрелять на разные расстояния в зависимости от категории ракет.

«Когда такого рода ракета летит на 70 км — это одно, а когда на 300-400 км — это другое, это уже угроза непосредственно территории РФ», — пояснил зампред Совбеза РФ.