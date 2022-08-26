Тюркские государства об освобождении Лачина

Генеральный секретарь Организации Тюркских Государств Багдад Амреев выступил с заявлением о возвращении Азербайджану города Лачин и сел Забух и Сус. Заявление генсека организации распространено на официальной странице организации в соцсети Twitter.

«Секретариат Организации Тюркских Государств приветствует возвращение города Лачин и сел Забух и Сус Азербайджану как продолжение процесса реализации Трехсторонней декларации от 9-10 ноября 2020 года.

Организация подтверждает свою поддержку и приверженность территориальной целостности и суверенитету братского Азербайджана и выражает готовность внести свой вклад в усилия по постконфликтному восстановлению, реконструкции и реинтеграции на освобожденных территориях Азербайджана.

Организация также подчеркивает дипломатические усилия и поддерживает нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией, что послужило бы миру и стабильности на Южном Кавказе и делу возвращения внутренне перемещенных лиц на освобожденные территории», - говорится в заявлении.