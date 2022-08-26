Скончался замглавы МЧС Азербайджана
Скончался заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, генерал-лейтенант внутренней службы Назим Мамедов.
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Скончался заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, генерал-лейтенант внутренней службы Назим Мамедов.
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