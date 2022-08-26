Отдел информации 26 августа 2022, 23:16

Как известно, путей изучения истории человечества не так уж много. Как правило, это артефакты, документы, а также путевые записки путешественников или известных современников. Отцом истории считается древнегреческий путешественник Геродот. История средневековья ссылается на записки таких странников как ибн-Баттута, который исключительно из любви к путешествиям преодолел в общей сложности 120.700 км, на воспоминания Чень Чен и Ли Да – китайских путешественников, отважившихся в средние века на опаснейшую экспедицию по Средней Азии, Афанасий Никитин, оставивший после себя «Хождение за три моря», Гильом де Рубук, описавший жизнь Монгольской империи, Раббан Саума – единственный выходец из Китая, описавший свое путешествие по Европе. Что касается таких великих путешественников, как Христофор Колумб, Васко да Гама и Фернан Магеллан, то они и вовсе изменили политическую карту мира. Верно, времена меняются, но люди, посвятившие жизнь вечным странствиям, есть и сейчас. И один из них – Мехрадж Махмудов, наш соотечественник, который третий раз подряд приезжает в освобожденный Карабах.

* * * Возможно, в Азербайджане далеко не все слышали это имя, однако в мировом масштабе Мехрадж Махмудов – персона известная. Побывавший по нескольку раз во всех странах мира, Мехрадж Махмудов входит в топ-25 самых известных путешественников планеты, посетив за последние тридцать лет более 950 регионов мира. Почему регионов? Дело в том, что профессиональный или системный, как принято говорить в их среде, путешественник отличается от обычного туриста, главным образом, тем, что для него посещением пары городов в той или иной стране дело не заканчивается. Для системных путешественников каждая страна или территория делится на регионы. Скажем, посетивший Баку профессионал имеет право сказать, что он побывал в Баку или на Апшеронском полуострове, но он никогда не скажет, что был в Азербайджане, пока не докажет этот факт соответствующими фотографиями в ключевых локациях, что, в свою очередь, будет тщательно проверено сословием путешественников-профессионалов. А теперь представьте себе, что значит объехать всю Африку, Амазонию или Северный Полюс. Так вот, все эти «марко поло современности» уже не в первый раз приезжают в Азербайджан. Первым среди приглашенных был ETIC (Extreme Travelers International Congress), объединяющий самых топовых путешественников мира. И среди тех, кто 27-го сентября 2021 года, то есть, ровно через год после освобождения оккупированных Арменией территорий Азербайджана, прилетел в Агдам, был Мехрадж Махмудов, побывавший до этого в послевоенных Сирии, Ираке, Афганистане, Сомали, Колумбии и многих других местах.

Что же касается ETIC, то этот основанный в 2008-ом году клуб провел в Агдаме один из своих ежегодных конгрессов с участием наиболее активных путешественников, которые показали всему миру результаты 30-летней армянской оккупации (https://etic4.wordpress.com/2021/10/01/etic-2021-agdam/). Некогда разрушенный, но уже готовый к восстановлению, Агдам радушно встречал первых именитых гостей. Именно в Агдаме основатель ETIC, немецкий путешественник Коля Шпёри (https://luxuryrogue.wordpress.com/), автор книги «Ich war Überall» («Я был везде»), искренне верящий в прошлое и будущее тюркского мира и его сотрудничество с промышленно развитой Германией, спросил: «Почему армяне не только ничего не построили в городе, который был захвачен с историческими претензиями на принадлежность к их народу, но и полностью его разрушили?» Косвенным ответом на этот вопрос стал построенный всего за год в освобожденном Физули ультрасовременный международный аэропорт, куда члены клуба ETIC прибыли на самолете первым коммерческим рейсом из Баку. «Не знаю, как насчет разрушений, - сказал тогда один из путешественников, - но с такой скоростью и, главное, с такой любовью строят обычно только на своей земле…» Спустя пять месяцев после ETIC, в разгар февральской зимы, в Карабах прибыл клуб NomadMania, привезя с собой путешественников из двадцати одной страны. На этот раз, коллег нашего земляка Мехраджа удивили заснеженный перевал Омар, климат горной дороги из Кельбаджара в Лачин, где температура воздуха менялась после каждого поворота, знакомство с российскими миротворцами, начало строительств аэропорта в Лачине и Зангилане, а также железной и автомобильной дорог в Нахчыван по будущему коридору и почти достроенный «умный город» в Агалы.

Основатель клуба NomadMania Гарри Митсидис точно подметил, что Карабах может стать транспортным мостом между Европой и Азербайджаном. А через два месяца, в июне 2022-го, члены крупнейшего американского клуба путешественников MTP (Most Travelled People) свернули по пути в Шушу в направлении Ходжавенда, чтобы своими глазами увидеть Азыхскую пещеру. Теперь уже американские путешественники открыто пишут про армянскую агрессию, разруху, учиненную оккупантами, и невероятную скорость, с которой был реконструирован город Агалы (https://www.facebook.com/randy.lewis.7370/posts/pfbid0TQM27UBmHWEbP6xLTnyXpG1UMGXVB2wRgVcvv6VxugVoTLism5SxswT9vEg8kQ8vl) Чарлз Вили, основатель MTP, который год назад побывал в Карабахе в составе клуба ETIC, был искренне поражен тем фактом, что в освобожденном Карабахе всего за два года строится уже третий по счету международный аэропорт, и спросил: «Если армяне за тридцать лет все тут разрушили, зачем надо было минировать эту территорию? Получается, они знали, что азербайджанцы вернутся, так? Но они же находились тут тридцать лет! К чему был этот вандализм? Поверьте, такой разрухи я не встречал даже в Сирии и Ираке…» Кстати, дома в Агдаме оккупанты разрушили не до основания – пару рядов камней и мечеть, все-таки, оставили. Знаете, почему? В случае уличных боев низкие ряды камней могли послужить в качестве баррикад, а мечеть, в которой армяне держали свиней, служила ориентиром для пристрелки. Так что, Чарлз Вили прав, армяне знали, что азербайджанцы вернутся. Просто не предполагали, как это произойдет. Сегодня они это знают! Вот, что написал о днях, проведенных в Карабахе, путешественник из Турции Угур Демирджан: https://www.facebook.com/578398392/posts/pfbid02skr3CzudXPp1yPTmsajwtEhKzxUobwQpLCQ2K6hmgW4Xqfa1PHKcksP6Kb1afiHQl/.