Польша договорилась о поставках танков из Южной Кореи

Министр обороны Польши Мариуш Блащак подписал соглашение о приобретении у Южной Кореи танков К2 Black Panther и самоходных артиллерийских установок (САУ) К9. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По словам министра, страна намерена укреплять свою обороноспособность. Он добавил, что в октябре польские военнослужащие отправятся в Южную Корею на обучение, где они освоят новую технику.

«Мы делаем выводы из происходящего за нашей восточной границей. Для безопасности важно развивать сухопутные, танковые войска и артиллерию», - сказал он.