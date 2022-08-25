США обсуждают с Индией российскую нефть

Первый заместитель главы Минфина США Адевале Адейемо во время рабочего визита в Индию обсудил введение потолка цен на российскую нефть с представителями местных властей и крупного бизнеса.

США, по словам чиновника, обеспокоены тем, что уменьшение доступности российской нефти с 5 декабря приведет к росту цен на нее. По результатам визита Адейемо сообщил, что в Индии «заинтересованы в присоединении к глобальной коалиции по ограничению цен для сдерживания стоимости российского топлива», так как это согласуется с целями страны снизить цены на данный энергоноситель.

Ранее газета The Economic Times сообщала, что Индия не присоединится к плану по ограничению стоимости российской нефти на мировом рынке, пока не будет достигнут консенсус со всеми покупателями, уточняет ТАСС.