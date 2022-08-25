Вашингтон: пора забыть, что Косово – это Сербия

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэль Эскобар посоветовал сербам забыть, что Косово – это Сербия. Об этом сообщает телеканал N1.

По его словам, он присутствовал на переговорах, чтобы послать сигнал, что процесс разрешения спора между Косово и Сербией имеет огромное значение для всего евроатлантического сообщества.

«Хочу заявить: после сегодняшнего дня есть основание для оптимизма. Я бы сказал, что вещи, о которых мы говорим сейчас, являются на самом деле мелкими проблемами в рамках общей платформы переговоров. Думаю, нам пора забыть нарратив, что Косово – это Сербия, и перейти к нарративу, что Косово и Сербия – это Европа», - рассказал Эскобар.