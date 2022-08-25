Ведущий британский политолог: «Маргарита Симоньян – сторонница русского империализма и армянская националистка»

Отдел информации 01:06

В опубликованной на ресурсе stopfake.org статье известного советолога, ведущего британского и канадского политолога Тараса Кузио говорится, что самыми известными и радикальными российскими пропагандистами являются две женщины – Ольга Скабеева и Маргарита Симоньян. Отметим, что Т.Кузио является научным сотрудником Центра трансатлантических отношений (ЦТВ), Школы фундаментальных международных исследований (ШФМД) при Университете Джонса Хопкинса, старшим научным сотрудником Кафедры украиноведения Торонтского университета. Политолог называет российских пропагандисток «Железными куклами в телевизоре Путина».

«Только после кризиса 2014 года Запад пришел к пониманию важности информационной пропаганды и дезинформации, как стратегической составляющей гибридной войны России. После чего странам Запада понадобилось еще восемь лет, чтобы заблокировать, наконец, пропагандистские Russia Today, Sputnik и другие российские СМИ, разжигающие политическую нестабильность, сепаратизм и насилие, - пишет Тарас Кузио, специализирующийся в борьбе с информационными фейками. – Маргарита Симоньян родилась в армянской семье и возглавила Russia Today и Sputnik в возрасте 25 лет. Вместе со Скабеевой она находится под санкциями Евросоюза за действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. В Евросоюзе Симоньян назвали «центральной фигурой российской правительственной пропаганды», распространяющей позитивное отношение к аннексии Крыма и действиям сепаратистов на Донбассе». Автор отмечает, что у Симоньян нет сколько-нибудь серьезных психологических отклонений, она всего лишь убежденная сторонница русского империализма и армянская националистка. «Ко всему прочему, Симоньян еще и расистка, - пишет Тарас Кузио. – На возглавляемом ею телеканале RT прошел сюжет, в котором ее супруг, Тигран Кеосаян, в издевательской форме изображал чернокожего президента США Барака Обаму, представив лауреата Нобелевской премии мира в виде необразованного и малограмотного политика, которому куда больше подходит роль рэп-музыканта». Автор отмечает, что Симоньян искренне верит в ту дезинформацию, которую распространяют её издания.

«Возникает вопрос, почему граждане Армении и армянская диаспора не критикуют своих соотечественников, которые своими фейками дискредитируют Армению? – говорится в статье. – Неужели это молчание следует воспринимать, как поддержку армянами вторжения России в Украину и их согласие с агрессивными заявлениями Маргариты Симоньян?» Автор публикации цитирует Симоньян, заявившую, в частности, что «…многие из них (на Западе – ред.) не могут отличить борщ от шашлыка, что не позволяет им иметь дело с Путиным. Они не понимают менталитета и поэтому не могут предсказать реакцию». «Делая подобные заявления, - пишет Кузио, - Маргарита Симоньян, как, впрочем, и многие представители российской элиты, не скрывает свой комплекс неполноценности по отношению к Западу. В марте этого года она заявила, что «значительная часть украинского народа охвачена безумием нацизма» и что малороссы будут приветствовать русские войска, как «освободителей». По словам автора, абсурдные и агрессивные заявления по поводу и без такового стали своеобразной «визитной карточкой» Маргариты Симоньян. В частности, в статье приводится двенадцать тем, по которым Симоньян и возглавляемые ею издания RT и Sputnik выступали с подобными заявлениями.

1. Симоньян поддерживает диктатуру и тотальную цензуру в СМИ и, в частности, наложенный Россией запрет западных социальных сетей, которые она назвала «инструментом войны против России». Симоньян поддерживает цензуру в России, потому что, по ее словам, «большое государство не может существовать без контроля над информацией». 2. Симоньян поддержала насильственное подавление протестов в Беларуси и приветствовала захват самолета RyanAir, в результате которого был задержан оппозиционный активист Роман Протасевич. Точно так же Симоньян выступает против любых демократических проявлений в родной Армении, называя премьер-министра Никола Пашиняна «предателем», несущим ответственность за поражение Армении от Азербайджана. 3. Супруг Симоньян, российский пропагандист Тигран Кеосаян, позволил себе оскорбления в адрес традиционно пророссийского Казахстана, вследствие чего был объявлен в этой стране персоной нон грата. Российских пропагандистов выводит из себя тот факт, что Казахстан и другие постсоветские страны не поддерживают войну России против Украины.

4. Симоньян является ярой сторонницей российской аннексии Крыма. В этой связи в Армении ошибочно проводят параллели между Крымом и Карабахом, ссылаясь на «право самоопределения». Однако международное право квалифицирует самоопределение, как «правило, применимое только к государству, а не к регионам». 5. Симоньян не может пережить поражение Армении в 44-дневной войне и потерю контроля над Карабахом. Теперь лучшим вариантом для Симоньян и других армянских националистов является российский контроль над Карабахом. 6. Симоньян осуждает отношение США и Турции к «геноциду армян», но при этом поддерживает геноцид против украинцев. Она обвиняет в нацизме президента Зеленского – этнического еврея, родственники которого были убиты в годы Холокоста. 7. Симоньян высмеивает любые антивоенные протесты в России. «Это стандартная репетиция парада, просто мы решили в этом году провести его в Киеве». «Против украинцев никто не борется, мы освобождаем Украину!» «Если вам сегодня стыдно быть русским, не волнуйтесь, вы уже не русский», - с издевкой пишет она. После того, как в России была убита дочь Александра Дугина, Симоньян призвала нанести удары по центру принятия решений в Киеве. 8. Симоньян скрывает военные преступления в Украине, распространяя ложь о том, что украинские врачи кастрируют российских военнопленных. Она лгала о том, что Россия не бомбит мирные города Украины, тогда как Мариуполь был полностью уничтожен российской армией.