Украина экспортировала миллион тонн зерна

Украине удалось экспортировать первый миллион тонн продовольствия с начала полномасштабной войны с Россией. Это произошло через 26 дней с начала работы «зернового коридора». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.

«Почти месяц работает экспортная зерновая инициатива, и за это время из трех наших морских портов Черноморска, Одессы и Южного – экспортировали первый с 24 февраля миллион тонн агропродукции», - сказал он.

Он отметил, что поставки украинского зерна на мировой продовольственный рынок позволяют не допускать хаоса на рынке, снимают остроту продовольственного кризиса и не допускают катастрофического дефицита.