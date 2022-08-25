На первый взгляд, ничего необычного в этой новости нет – Валерий Герасимов и раньше неоднократно вел переговоры с армянскими генералами. И, тем не менее, нынешняя встреча обращает на себя внимание тем, что своим пресс-релизом Минобороны Армении, фактически, прорвало информационную блокаду, в которой последние полгода находится генерал Герасимов.

В пресс-релизе сказано, что Асрян проинформировал Герасимова об обстановке в Карабах е и на границе с Азербайджаном.

Напомним, что глава Генштаба, первый заместитель Министра обороны РФ и Герой Российской Федерации Валерий Герасимов долгое время был одной из ключевых фигур не только в военной сфере, но и на политическом поле России. Однако после провала наступления армии РФ в Украине, генерал армии оказался в опале.

О том, что тучи над головой Герасимова сгущаются, близкие к Кремлю СМИ писали еще в марте. Когда же на парад Победы 9 мая в Москве впервые в истории современной России не был приглашен начальник Генерального штаба армии, стало очевидно, что звезда генерала Герасимова окончательно закатилась.

Правда, несколько экспертов попытались объяснить отсутствие Герасимова на Красной площади тяжелым ранением, которое генерал получил в ходе артиллерийской атаки под Изюмом. Но российская сторона эту информацию не подтвердила, а украинская – опровергла.

Тогда же внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Герасимов попал в немилость из-за того, что не объяснил президенту Путину реальную ситуацию в Украине.

«Именно Валерий Герасимов был тем человеком, который мог отговорить Путина от вторжения в Украину, поскольку больше, чем кто-либо другой, понимал, что кампания эта обречена на провал. Однако Герасимову не хватило смелости прямо сказать своему президенту, что российская армия к войне не готова», - сказал Арестович.

Другой военный эксперт, Олег Жданов, со ссылкой на собственные источники в Кремле, утверждал, что Путин отстранил Герасимова от командования военной операцией в Украине, но не хотел придавать этот факт публичной огласке.

Информация Жданова по сей день не получила подтверждения. Тем не менее, за полгода войны в Украине имя Валерия Герасимова упоминалось лишь однажды, 2 июля, когда Министерство обороны России заявило, что начальник Генштаба проверял боеготовность нескольких подразделений в Украине, не уточнив при этом, где именно находился генерал Герасимов.