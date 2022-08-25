Германия не планирует поставлять Украине дальнобойное оружие для ударов по территории России. Об этом пишет RT со ссылкой на заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца.

По информации издания, таким образом канцлер Германии хочет не только предотвратить эскалацию конфликта, но и сохранить возможность для диалога с РФ. Также, по словам Шольца, Германия в этом вопросе будет ориентироваться на действия союзников.

«Президент США Джо Байден четко заявил, что не будет поставлять оружие, с помощью которого можно было бы обстреливать российскую территорию. И это, по-моему, принцип, которого в равной степени придерживались и все остальные», — пояснил Шольц на встрече с жителями Магдебурга.