По информации газеты «Грапарак», посла Армении в США Лилит Макунц видели в конце июля-начале августа в одном из ереванских кафе. После многочисленных запросов журналистов, в МИД Армении подтвердили, что Макунц действительно находилась несколько дней в Ереване во время своего отпуска.

Армянские СМИ пишут о «подозрительных и очень секретных» переговорах между правительством Пашиняна и Администрацией США. Согласно поступающим новостям, в ближайшие дни в Ереван из Вашингтона должен прибыть некий «весьма высокопоставленный чиновник» для ведения «тайных переговоров».

«Однако по нашим сведениям, - пишет «Грапарак», - истинной причиной возвращения в Ереван посла Лилит Макунц, являющейся членом команды премьер-министра, была приватная встреча с Николом Пашиняном, в ходе которой Макунц передала премьеру важное послание из Белого дома. Информация была настолько конфиденциальной, что госпожа посол не решилась использовать обычные средства связи».

По утверждению «Грапарак», ссылающейся на информированные источники в Вашингтоне, до приезда в Армению Макунц провела несколько «подозрительных» встреч с высокопоставленными представителями администрации США, о которых на сайте посольства Армении ничего не сообщалось.

«Зато сайт посольства в деталях рассказывает об участии госпожи Макунц в презентация книги американского дипломата, посла Майкла Гфоллера «Новый золотой век археологии: последние открытия в Армении», - пишет газета․

Между тем, эксперт-международник Сурен Саркисян сообщил на своей странице в Facebook, что в ближайшее время в Армении ждут «очень высокопоставленного» американского чиновника.

«Называть имя пока не стану, могу лишь сказать, что инициатива и повестка визита исходят от американской стороны, - пишет Саркисян. – В ближайшее время, если информация о предстоящем визите подтвердится и не будет никаких мешающих обстоятельств (в том числе, на американском внутриполитическом поле), я вернусь к этой теме и сообщу подробности».

Напомним, что 15 июля в Ереван с неожиданным визитом прибыл директор ЦРУ Уильям Бернс, который провел переговоры с премьер-министром Николом Пашиняном и секретарем Совбеза Арменом Григоряном.

Информация о визите Бернса появилась в армянских СМИ «с подачи» посольства России в Армении.