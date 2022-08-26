Иностранные дипломаты в Карабахе фото; обновлено
Представители дипкорпуса, аккредитованного в Азербайджане на резидентской основе, в ходе поездки в Шушу осмотрели тоннель, строительство которого завершается на автодороге Ахмедбейли – Физули – Шуша.
Специальный представитель президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов и представитель Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Эюб Гусейнов проинформировали гостей о строительстве тоннеля, передает АПА.
По словам Э.Гусейнова, если в настоящее время по традиционной дороге от Физули до Шуши можно доехать за один час, то по завершении строительства тоннелей это можно будет сделать примерно за 20 минут. Он также сообщил, что длина тоннеля составит 6,5 км.
Гусейнов добавил, что продолжается строительство тоннеля в направлении Кельбаджара, его протяженность составит 11,6 км.
Хикмет Гаджиев проинформировал дипломатов о Лачинском коридоре. Он сообщил, что согласно Трехстороннему заявлению, подписанному Азербайджаном, Арменией и Россией в ноябре 2020 года, азербайджанская сторона в короткие сроки завершила строительство своей части – 32 км дороги, альтернативной Лачинскому коридору, при этом Армения не завершила еще строительства 7 км дороги.
* * * 09:25
Дипломаты, аккредитованные в Азербайджане на резидентcкой основе, и военные представители отправились в Шушу. Самолет с делегацией на борту уже приземлился в международном аэропорту Физули.
В рамках визита представители дипкорпуса и военные представители примут участие в конференции, посвященной работам и планам, проводимым в области восстановления и реконструкции на освобожденных территориях, использованию потенциала разминирования и градостроительства в постконфликтный период и возможности международного сотрудничества в целом.
Специальный представитель президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район, Эмин Гусейнов проинформировал иностранных дипломатов о планах по восстановлению Физули.
Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев ранее в своем твиттер сообщил, что дипломаты зарубежных стран в Азербайджане начали визиты в Физули и Шушу.
"Мы летим в Физули в составе 160 постоянных и приезжих представителей дипкорпуса, а затем отправимся в Шушу. Попутно представители дипкорпуса ознакомятся с процессом разминирования и восстановительными работами", - отметил помощник президента Азербайджана.
With the resident and non resident diplomatic community in total 160 people we are flying to Fuzuli and then we will enroute to Shusha. Along the road dip corps will see mine clearance operations and massive reconstruction works/will hear presentations of Special Representatives. pic.twitter.com/4RU7e0Jrwd— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) August 27, 2022
Накануне освобожденные территории Азербайджана посетили дипломаты, аккредитованные в Азербайджане на нерезидентcкой основе.