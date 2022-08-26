Представители дипкорпуса, аккредитованного в Азербайджане на резидентской основе, в ходе поездки в Шушу осмотрели тоннель, строительство которого завершается на автодороге Ахмедбейли – Физули – Шуша.

Специальный представитель президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов и представитель Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Эюб Гусейнов проинформировали гостей о строительстве тоннеля, передает АПА.

По словам Э.Гусейнова, если в настоящее время по традиционной дороге от Физули до Шуши можно доехать за один час, то по завершении строительства тоннелей это можно будет сделать примерно за 20 минут. Он также сообщил, что длина тоннеля составит 6,5 км.

Гусейнов добавил, что продолжается строительство тоннеля в направлении Кельбаджара, его протяженность составит 11,6 км.

Хикмет Гаджиев проинформировал дипломатов о Лачинском коридоре. Он сообщил, что согласно Трехстороннему заявлению, подписанному Азербайджаном, Арменией и Россией в ноябре 2020 года, азербайджанская сторона в короткие сроки завершила строительство своей части – 32 км дороги, альтернативной Лачинскому коридору, при этом Армения не завершила еще строительства 7 км дороги.