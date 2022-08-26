Пентагон закупит для Украины зенитно-ракетные комплексы NASAMS

Министерство обороны США заключило контракт с компанией Raytheon Co. на закупку национальных передовых зенитно-ракетных систем (NASAMS) в рамках содействия безопасности Украины. Сумма сделки – 182,2 млн долларов. Ориентировочная дата завершения работ – 23 августа 2024 года, передает BBC со ссылкой на сообщение Пентагона.

На этой неделе США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 3 млрд долларов. Этот пакет, предоставляемый в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), станет долгосрочной инвестицией в строительство Вооруженных сил Украины, которая продолжает защищать свой суверенитет, говорилось в сообщении Минобороны США.

В рамках нового пакета США обязуются предоставить Украине шесть дополнительных NASAMS, а также большое количество боеприпасов к различным видам оружия и другую военную технику. В отличие от предыдущих траншей американской помощи, деньги из нынешнего пакета предназначены для заказов производителям вооружений.

Согласно сообщению Пентагона, с января 2021 года США оказали Украине или запланировали военную помощь на 13,5 млрд долларов.