200 000 складываний. Насколько долговечны новые раскладные смартфоны от Samsung?

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Одним из самых основных беспокойств любителей раскладных смартфонов, всегда был вопрос прочности экрана. Оно и понятно: ведь при постоянном пользовании раскладных смартфонов, существует риск быстрого выхода из строя, повреждения экрана и прочих подобных проблем. Именно поэтому было интересно узнать, как с этим обстоят дела у новых девайсов – Samsung Galaxy Z Fold4 и Galaxy Z Flip4, которые были представлены совсем недавно. Презентация телефонов Samsung Galaxy Z Fold4 и Z Flip4 на YouTube-канале Samsung Azerbaijan

В случае с Galaxy Z Fold4, Samsung уделил еще больше внимания своей работе в области усовершенствования шарнира, отвечающего за трансформацию из смартфона в планшет. Оптимизация позволила добиться беспрецедентной надежности конструкции, что показало тестирование, включившее в себя 200 000 складываний и раскладываний. Что касается Galaxy Z Flip4, Samsung утверждает, что также может выдержать «200 000 складываний до отказа», что соответствует 100 складываниям каждый день в течение примерно пяти лет. Несмотря на плавное открытие, шарнир имеет достаточное сопротивление, чтобы не чувствовать себя хлипким. Сопротивления также достаточно, чтобы держать устройство развернутым под разными углами.

И Galaxy Z Fold4, и Galaxy Z Flip4 – самые прочные из устройств Galaxy, так как сделаны из самых прочных материалов – это Armor Aluminium и Corning© Gorilla© Glass©. Это позволяет вам использовать телефон в любых ситуациях, не беспокоясь о повреждениях и царапинах.

Galaxy Z Fold и Galaxy Z Flip 4 – единственные влагозащитные складные телефоны в мире с рейтингом IPX8.