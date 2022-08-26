Минобороны Азербайджана подтвердило гибель военного
Министерство обороны Азербайджана подтверждает информацию о гибели военнослужащего азербайджанской армии Вахида Араблинского в результате ДТП 26 августа в Геранбойском районе, говорится в сообщении военного ведомства в субботу.
Проводится расследование, отмечается в сообщении.
Накануне СМИ сообщили, что погибший в аварии военнослужащий-сверхсрочник Вахид Араблинский родом из села Ашагы Тала Закатальского района, правнук генерала Балакиши Араблинского.
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