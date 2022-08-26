Украинцы уничтожили разведгруппу, склады боеприпасов и базу россиян

Вооруженные силы Украины обнаружили и обезвредили российскую разведывательную группу, которая пыталась вести разведку в районе Потемкиного на Южнобужском направлении. Также украинские военные отразили наступления на нескольких направлениях, говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Кроме того, оперативное командование «Юг» сообщило, что украинские военные в течение минувших суток ударили по российским средствам ПВО в Херсоне, технике и живой силе в Новопетровцах и Ольгиному, уничтожили склады боеприпасов в районе Чернобаевки и Инженерного, а также по опорному пункту россиян в Херсонской области.

Также оперативное командование отмечает, что поражение Антоновского и Дарьевского мостов не позволяет использовать их для следования российской тяжелой техники.