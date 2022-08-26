Кто заменит российскую нефть в Европе? Эр-Рияд и Тегеран начинают схватку

Согласно публикации, министр нефти и минеральных ресурсов Саудовской Аравии принц Абдул-Азиз ибн Салман на этой неделе сделал неожиданное заявление: ситуация на фьючерсном рынке нефти расходится с фундаментальной, что может заставить страны ОПЕК+ сократить добычу. Трейдеры восприняли это как нежелание саудовцев дать ценам на нефть опуститься слишком низко: Brent уже подешевела со $125 за баррель в начале июня до $92 в середине августа. После слов Абдул-Азиза ибн Салмана цена вернулась к $100 за баррель.

Ближневосточные нефтедобытчики начинают гонку за право занять нишу России на европейском нефтяном рынке, которая должна освободиться к концу года после вступления в силу санкционного эмбарго, говорится в статье, опубликованной на Moscow Times.

Однако, отмечается в статье, у Эр-Рияда был тайный адресат – Администрация президента США Джо Байдена, которая заканчивает подготовку к договоренности с Ираном по его ядерной программе. Как рассказали Financial Times лица, знакомые с позицией руководства Саудовской Аравии, выступление министра частично объясняется желанием указать Вашингтону на последствия возвращения Ирана на мировые рынки.

«...Саудовская Аравия и другие региональные акторы были... уверены, что в ближайшем будущем договоренность с Ираном достигнута не будет, - сказала газете Хелима Крофт, бывший аналитик ЦРУ и специалист по странам ОПЕК в RBC Capital Markets. – Теперь, когда переговоры возобновились, думаю, они будут внимательно оценивать последствия от потенциального заключения соглашения для нефтяного рынка и безопасности в целом».

В случае заключения сделки Иран поначалу намерен восстановить поставки в Европу до уровня, который был до введения Дональдом Трампом санкций против него в 2018 г. (Эр-Рияд их поддержал). В средиземноморские страны ИРИ экспортировала около 0,6 млн баррелей в сутки. Но потенциально Иран способен увеличить поставки за рубеж на 1,3 млн, пишет FT, причем достаточно быстро: хотя на модернизацию нефтедобывающих предприятий уйдет время, у Ирана сейчас много нефти хранится в море на танкерах.

Примерно столько же, 1,3 млн баррелей нефти в сутки (примерно 5% добычи ОПЕК), сейчас в Европу поставляет Россия. Но в начале декабря она лишится такой возможности, так как в силу вступит эмбарго.

На нишу российской нефти уже положила глаз Саудовская Аравия, говорится в статье. В июле прокачка в Европу по идущему через Египет трубопроводу SuMed ближневосточной нефти (в основном там саудовское сырье) достигла 1,2 млн баррелей в сутки. В начале года он поставлял вдвое меньше, но во II квартале объемы стали быстро расти.

Саудовская Аравия также наращивает экспорт в Европу в том числе потому, что из Азии ее частично вытесняет дешевая российская нефть. Летом Эр-Рияду даже пришлось снизить цену на поставки своей нефти в Китай, чтобы удержать долю рынка.

Energy Aspects предупредила, что в случае полноценного возвращения Ирана на мировой рынок цена нефти может упасть ниже $80 за баррель. США тоже хотят удешевления нефти, подорожание которой стало одним из факторов высокой инфляции. Но «саудовцы ясно дают понять, что не хотят видеть цену ниже $100 за баррель», говорит Гэри Росс, специалист по ОПЕК и бывший руководитель энергетической консалтинговой фирмы Pira.